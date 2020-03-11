Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны товары, которые подорожают после падения курса рубля

Может вырасти на 10-15% и стоимость жилья. Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

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Названы последствия падения рубля для российских покупателей

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ

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Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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