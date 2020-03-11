Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны товары, которые подорожают после падения курса рубля

Может вырасти на 10-15% и стоимость жилья. Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
«Импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30% по ряду позиций», — приводит газета «Известия
» слова главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева.
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