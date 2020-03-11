Экономика

Газета.RuГазета.RuНазваны товары, которые подорожают после падения курса рубля

Может вырасти на 10-15% и стоимость жилья. Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось
«Импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30% по ряду позиций», — приводит газета «Известия
» слова главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева.
URA.Ruвчера в 20:23

Подробнее о событии

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Газета.Ru02:36

Эксперты рассказали о влиянии нового курса рубля на розничные цены

Известия00:15

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ruвчера в 20:23

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБКвчера в 20:36

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

RT на русскомвчера в 22:08

Названы товары, которые подорожают из-за падения рубля в первую очередь

Красная веснавчера в 20:05

Дмитриева: из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства

РИА Новостивчера в 18:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Музыка

Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Пятый канал вчера в 07:51
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

В Челябинске готовят митинг против обнуления президентских сроков

Оппозиция готовит акцию протеста против поправок в Конституцию и возможного обнуления президентских сроков после принятия изменений в Основной закон страны.
Znak.com 04:03
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Интерфакс 04:01
Политика

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Политика

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
РИА Новости 06:06
Кино

Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»

Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Дни24 вчера в 02:17
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Кино

Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»

Телеканал 360° вчера в 16:12
Здоровье

Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Мужчина стал вторым в истории пациентом, полностью излечившимся от вируса. Диагноз ВИЧ Кастильехо поставили в 2003 году.
BFM.ru вчера в 14:20
Здоровье

Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
РИА Новости 05:38
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Политика

Терешкова выступила за обнуление президентских сроков Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу обновленной Конституции.
Компания вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Здоровье

В Белоруссии выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Белоруссии еще два человека заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.
Аргументы и Факты 05:15
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
ТАСС 04:56
Политика

Около Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок к Конституции

У здания Госдумы в центре Москвы проходят одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции, сообщили «МБХ медиа».
Коммерсантъ 04:04
Политика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости 02:51
Армия и оружие

Украина и ДНР понесли потери в Донбассе

Piter.tv 03:09
Происшествия

В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста

Напомним, инцидент произошел ночью 24 февраля в Саратове на улице Чернышевского, около дома №83.
Саратов 24 03:47
Общество

В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

В посольстве России в Италии рассказали россиянам о новых правилах перемещения по стране, учитывая меры, принятые итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Инфорос 03:49
Игры

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
АБН вчера в 17:51
Культура

Гузеева свела героя «Давай поженимся» с бывшей девушкой

iReactor 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное