Экономика
Газета.RuНазваны товары, которые подорожают после падения курса рубля
Может вырасти на 10-15% и стоимость жилья. Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
«Импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, могут подорожать до 30% по ряду позиций», — приводит газета «Известия» слова главы Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева.URA.Ruвчера в 20:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Футбол
Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, перешедший в кипрский «Анортосис», выбыл из строя из-за травмы колена.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Общество
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Общество
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сел на карантин
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все, кто приезжает из неблагополучных по этой инфекции стран, должны пройти двухнедельный карантин.
Космос
Астрономы опубликовали удивительный снимок спиральной галактики
NGC 1589 является спиральной галактикой и была открыта в 1783 году английским астрономом Уильямом Гершелем.
Хоккей
Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Армия и оружие
Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Политика
Депутат Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, наоборот, призвал не торопиться проводить выборы в Госдуму.
Общество
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
В Нью-Йорке 7 марта задержали россиянина Кирилла Фирсова, говорится в документах судебной базы. Ему вменяются два преступных эпизода.
Футбол
Товарищеский матч «Зенита» с «Шальке» перенесен из-за коронавируса
Товарищеский матч между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Шальке", который должен был состояться 29 марта в Гельзенкирхене, перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса.
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Технологии
«Связной» открыл магазины для геймеров
На прошлой неделе «Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для игр – «Связной Play».
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Космос
Ученые нашли жизнь на Марсе
Автоспорт
В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1
В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Происшествия
В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир»
В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Политика
В Кремле подтвердили, что Трамп не приедет на Парад Победы 9 мая
Происшествия
СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки
Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Политика
В Волгоградской области обсуждают возврат к московскому времени
Глава региона предложил обсудить возможность возврата к московскому времени с экспертами и общественностью и при необходимости вынести его на голосование 22 апреля.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.