Экономика
Газета.RuНазваны товары, которые подорожают после падения курса рубля
Может вырасти на 10-15% и стоимость жилья. Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 17:01
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