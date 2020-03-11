Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Может вырасти на 10-15% и стоимость жилья. Россия не сильно зависит сегодня от импорта, хотя зарубежные электроника и бытовая техника занимают почти половину рынка. Именно эти товары подорожают из-за падения курса рубля сильнее всего, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Происшествия В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста Сегодня в зале судебного участка № 2 Октябрьского района Саратова началось рассмотрение дела о нападении на таксиста Алексея Горохова.

Политика Путин оценил отношения России и США на «троечку» Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.

Шоу-бизнес Тимати показал фанатам руки без татуировок Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

Политика Шнуров посвятил стихотворение Путину В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.

Наука Лучшее за день. 9 марта Какой должна быть губка для очистки нефтепродуктов, как униониды расселились по России и что будет, если добавить фтор в органические материалы, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Здоровье На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.