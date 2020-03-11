Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

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