Экономика
РИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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Политика
В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
Поправки о президентских сроках носят переходный характер, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Здоровье
В Австрии запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек
Австрия запретила проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении до начала апреля из-за коронавируса, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Экономика
В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Происшествия
Без электричества на Сахалине остались две тыс. человек
Из-за сильного ветра и снега на Сахалине произошла энергоавария, в результате которой без электричества остались около двух тыс. человек.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Хоккей
КХЛ исполнит указ Собянина и обсудит формат проведения матчей плей-офф
Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Футбол
«Аталанта» не отпустит своих футболистов в сборные из-за коронавируса
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" принял решение не отпускать игроков в сборные из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Наука
Защитником растений от перегрева оказался красный пигмент каротен
Молекулярные биологи впервые проследили за тем, как растения защищают свой хлорофилл от перегрева и разрушения.
Кино
Фильм «Паразиты» установил рекорд в британском прокате
Картина стала самым кассовым фильмом на иностранном языке в Великобритании, отобрав пальму первенства у фильма "Страсти Христовы" Мэла Гибсона.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Политика
Владимир Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
Ранее во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в связи с планируемыми изменениями в Конституцию.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Наука
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Футбол
Тедеско заявил, что «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его команда не заслужила поражение в домашнем матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром».