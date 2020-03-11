Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Известия17:01

Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

РИА Новости18:47

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ru18:33

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ru19:22

Назван размер подорожания импортных товаров после падения курса рубля

News.ru19:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru 15:17
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Политика

В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
Вести ФМ 08:42
Кино

Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»

Телеканал 360° 10:37
Космос

Ученые нашли жизнь на Марсе

Инвест-Форсайт 08 марта в 15:24
Футбол

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
РИА Новости 17:54
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 13:05
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК 18:06
Культура

Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»

Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
ФАН 06:08
Экономика

В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Газета.Ru 18:33
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Рамблер 02:41
Экономика

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Политика

Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа

Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
Lenta.ru 07:01
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Московский Комсомолец 06:58
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 20 5G

Astera 06:33
Армия и оружие

Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе

По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Vademecum 01:32
Общество

Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ

Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Бомбардир.ру 15:07
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru 16:05
Космос

Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты

Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.
Машины и Механизмы 17:40
Футбол

Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»

РИА Новости 08:21
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Кино

Появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн»

На YouTube-канале DC Universe появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн».
Игромания.ру 07:48
Общество

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Российская газета 18:53
Общество

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
РБК 15:16
Общество

В Северной Македонии закрываются учебные заведения в связи с коронавирусом

Детские сады, школы и высшие учебные заведения Северной Македонии закрываются с 11 марта на две недели в связи с распространением коронавируса нового типа.
ТАСС 17:56
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Экономика

Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Lenta.ru 03:10
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM 16:59
Политика

Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»

«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
МР7.ру 15:09
Общество

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Ведомости 19:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное