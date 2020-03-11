Экономика
РИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков для Путина
Поправку предложила депутат Валентина Терешкова. Депутаты Госдумы поддержали поправку об обнулении числа президентских сроков.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Происшествия
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу на приговор Котову
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Игры
Metacritic назвал «лучшего игрового издателя 2019 года»
Итальянская компания 505 Games стала «лучшим игровым издателем 2019 года» по версии Metacritic.
Политика
Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа
Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
Экономика
В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Экономика
СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
Армия и оружие
Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии
Видеоролик канала Defense Express о «мощи» армии Украины насмешил пользователей соцсетей.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Авто
В Госдуме призвали «АвтоВАЗ» не повышать цены на автомобили
В интервью iReactor депутат Государственной Думы РФ Михаил Емельянов призвал «АвтоВАЗ» в данный момент отказаться от корректировки цен на автомобили.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Армия и оружие
Турция отводит тяжелое вооружение со своих пунктов в Идлибе
По данным источника, турецкая сторона выполняет заключенное 5 марта соглашение и постепенно отводит тяжелое вооружение со своих пунктов в сирийском Идлибе.
Хоккей
Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка
Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Здоровье
Коронавирус стал самым затратным из всех эпидемий XXI века
Как выяснилось, все предыдущие эпидемии заболеваний не оказали столь сильного влияния на мировую экономику, даже несмотря на то, что смертность от некоторых из них была даже выше.
Наука
Физики создали пятиметровую микроволновую квантовую линию связи
Швейцарские физики разработали микроволновую квантовую линию, длина которой составляет пять метров.
Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.