Экономика
РИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось
Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.Известия17:01
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Экономика
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Общество
В США россиянин задержан за «хищение персональных данных»
Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США по обвинению в "хищении персональных данных" с целью дальнейшей их перепродажи, передает ТАСС.
Здоровье
В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса
Управление Роспотребнадзора Приморья опровергло информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщает правительство Приморья.
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ
Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Автоспорт
Квята высоко оценили на официальном сайте Формулы-1
Журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 на официальном сайте чемпионата, объяснил, почему за россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури», нужно будет внимательно следить в сезоне-2020.
Здоровье
Врач назвал вредным для здоровья частое мытье рук
Врач уточнил, что частое мытье рук повреждает кожу, поскольку таким действием обладают гели и мыла.
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Гаджеты
До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа
В самом начале этого года компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000-й серии (Renoir), однако не сообщила, когда именно ждать выхода ноутбуков на их основе.
Происшествия
В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Шоу-бизнес
Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Политика
Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури, прогнозирует телеканал Fox News.
Футбол
Мбаппе пропустил тренировку перед матчем с «Боруссией» в ЛЧ
Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустил тренировку перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", передает Le Parisien.
Энергетика
Аналитики оценили шансы России на «победу» в нефтяной войне
Российский бюджет сверстан при более низких ценах на нефть, чем бюджет Саудовской Аравии, однако обе страны далеки от дефолта, считают опрошенные РБК аналитики.
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Единоборства
Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами
Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
Авто
Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
Международный нью-йоркский автосалон, запланированный на начало апреля, отложили до августа из-за распространения коронавируса, сообщает портал Verge со ссылкой на организаторов.
Авто
Toyota Highlander сертифицировали в России
В свою очередь, в компании указали, что модель Toyota Highlander в скором времени поступит в продажу в России, однако на американском рынке паркетник доступен с осени 2019 года.
Футбол
Московский «Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару» со счетом 0:1
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Экономика
Иначе разоримся. Зачем владельцы коммерческой недвижимости в Алтайском крае массово снижают ее стоимость
Алтайский краевой суд завален исками бизнеса и физлиц по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости — на Ленина, 25 их рассматривают ежедневно.
Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Здоровье
За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 19 человек
Общее число инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 80 тысяч 754 человек.
Происшествия
В отделе полиции в Тюмени найден мертвым оперуполномоченный
Сотрудник полиции обнаружен с огнестрельным ранением в отделе полиции в Тюмени.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.