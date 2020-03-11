Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны товары, которые подорожают после снижения курса рубля

Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.
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с чего всё началось

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01

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Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

РИА Новости18:47

В России назвали товары, которые подорожают после падения курса рубля

URA.Ru20:23

Эксперты рассказали, какие товары подорожают из-за ослабления рубля

РЕН ТВ19:25

Эксперты рассказал, какие товары подорожают после снижения курса рубля

Газета.Ru19:22

Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

РБК20:36

Названы последствия падения рубля для российских покупателей

Lenta.ru18:33

Дорого, небогато: как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции

Известия17:01
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Экономика

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
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В США россиянин задержан за «хищение персональных данных»

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США по обвинению в "хищении персональных данных" с целью дальнейшей их перепродажи, передает ТАСС.
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В Приморье опровергли данные о новом случае коронавируса

Управление Роспотребнадзора Приморья опровергло информацию о задержании вернувшегося из Италии жителя Владивостока с подозрением на коронавирус, сообщает правительство Приморья.
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Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ

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РАПСИ 09:35
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Квята высоко оценили на официальном сайте Формулы-1

Журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 на официальном сайте чемпионата, объяснил, почему за россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури», нужно будет внимательно следить в сезоне-2020.
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Врач назвал вредным для здоровья частое мытье рук

Врач уточнил, что частое мытье рук повреждает кожу, поскольку таким действием обладают гели и мыла.
Мойка78 21:11
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АКРА объявило о начале финансового кризиса

10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Ведомости 14:44
Общество

ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

АН Между строк 06:46
Гаджеты

До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа

В самом начале этого года компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000-й серии (Renoir), однако не сообщила, когда именно ждать выхода ноутбуков на их основе.
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В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
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Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

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Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
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Шоу-бизнес

Появилось видео с Тимати без татуировок

Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Рамблер 19:05
Политика

Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури, прогнозирует телеканал Fox News.
РИА Новости 20:10
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Мбаппе пропустил тренировку перед матчем с «Боруссией» в ЛЧ

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пропустил тренировку перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", передает Le Parisien.
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Аналитики оценили шансы России на «победу» в нефтяной войне

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РБК 14:52
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В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

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Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
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Авто

Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса

Международный нью-йоркский автосалон, запланированный на начало апреля, отложили до августа из-за распространения коронавируса, сообщает портал Verge со ссылкой на организаторов.
РИА Новости 21:03
Авто

Toyota Highlander сертифицировали в России

В свою очередь, в компании указали, что модель Toyota Highlander в скором времени поступит в продажу в России, однако на американском рынке паркетник доступен с осени 2019 года.
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Московский «Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару» со счетом 0:1

Эхо Москвы вчера в 12:07
Общество

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

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Иначе разоримся. Зачем владельцы коммерческой недвижимости в Алтайском крае массово снижают ее стоимость

Алтайский краевой суд завален исками бизнеса и физлиц по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости — на Ленина, 25 их рассматривают ежедневно.
Алтапресс 20:50
Экономика

В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
РИА Новости вчера в 06:18
Здоровье

За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 19 человек

Общее число инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 80 тысяч 754 человек.
Российская газета вчера в 22:04
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В отделе полиции в Тюмени найден мертвым оперуполномоченный

Сотрудник полиции обнаружен с огнестрельным ранением в отделе полиции в Тюмени.
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В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Lenta.ru 20:37
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
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