В среднем скидка составляет 25%. Как сообщало ИА REGNUM, через интернет жители России чаще всего покупают одежду и обувь (65%) и продукты питания (63%). Другие популярные товары — косметика (56%), товары для дома (53%) и бытовая техника (51%).

Названы товары, популярные у жителей РФ в промоакциях

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