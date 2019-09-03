Экономика
REGNUMНазваны товары, популярные у жителей РФ в промоакциях
В среднем скидка составляет 25%. Как сообщало ИА REGNUM, через интернет жители России чаще всего покупают одежду и обувь (65%) и продукты питания (63%). Другие популярные товары — косметика (56%), товары для дома (53%) и бытовая техника (51%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Здоровье
Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы
Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы.
Реальное время 05:03
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Футбол
ЦСКА совершил трансфер полузащитника Лукаса Сантоса из «Васко да Гама»
ЦСКА уже давно интересовался атакующим полузащитником Лукасом Сантосом. Теперь трансфер удалось осуществить.
Чемпионат 12:30
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Lenta.ru 11:09
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Армия и оружие
Место размещения С-400 в Турции определил израильский спутник-шпион
Военное обозрение 12:07
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Авто
Купе Aston Martin Vanquish 25 стало первенцем фирмы Callum
Последняя, как выяснилось, может работать в качестве тюнинг-ателье, о чём свидетельствует первый продукт — переосмысленное купе Aston Martin Vanquish первой генерации (2001–2007).
Драйв 06:00
Космос
В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля
Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.
UfacityNews.ru 04:51
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Футбол
«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
ФК Оренбург воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций.
Советский спорт 12:58
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Футбол
«Спартак»: «Хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.
Sport24.ru 12:24
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Интернет
Релиз Firefox 69: повышение энергоэффективности на macOS и ещё один шаг к отказу от Flash
Доступны релизные версии для Linux, macOS и Windows, также есть исходные коды. news.softpedia.com Firefox 69.0 в настоящее время уже можно получить через обновления OTA в установленном браузере.
3DNews 06:36
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Авто
Марка Kia презентовала новый паркетник Kia KX3
Южно-корейский концерн Kia обнародовал официальные фотоснимки и технические возможности нового кроссовера Kia KX3, а дебютные серийный экземпляры этого кросса сегодня, 3 сентября, прибыли на международное мотор-шоу в Чэнду.
Pnzdrive 11:32
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03