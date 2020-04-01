Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Михаил Мишустин
В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 10:54

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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