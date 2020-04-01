В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Армия и оружие С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.

Общество Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.

Политика США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.

Общество На Крымском мосту из-за коронавируса появится блокпост «С нуля часов на Крымском мосту будет выставлен блокпост, будет проведен стопроцентный, без исключений, досмотр всего автомобильного транспорта», — заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов (фрагмент своего выступления на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции он разместил на своей странице в сети Twitter).

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Футбол УЕФА перенёс июньские матчи национальных сборных Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Здоровье В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.

Происшествия Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице "Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России В субъектах РФ, где введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 апреля составлено 1250 административных протоколов в отношении граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России.