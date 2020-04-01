Коронавирус
RT на русскомМинфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Читать в источнике
Оценить26
В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельИзвестия 10:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Единоборства
Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Армия и оружие
С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков
Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.
Финансы
В России оценили потери ПФР и ФОМС из-за коронавируса
Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали потери Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования из-за эпидемии коронавируса.
Политика
США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе
США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Наука
Микророботы из пыльцы помогут удалить ртуть из сточных вод
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Здоровье
В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби
ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Политика
США запустили крупную антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США запускают масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы картели не смогли воспользоваться ситуацией в свете коронавируса, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
Общество
Три пациента скончались от коронавируса в Москве
Общество
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей. Об этом рассказал РБК представитель банка.
Общество
На Крымском мосту из-за коронавируса появится блокпост
«С нуля часов на Крымском мосту будет выставлен блокпост, будет проведен стопроцентный, без исключений, досмотр всего автомобильного транспорта», — заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов (фрагмент своего выступления на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции он разместил на своей странице в сети Twitter).
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Культура
В Корее снимут сериал «Мастер и Маргарита»
Воланда сыграет актёр Вон Бина, Мастера — Со Джи Соп, а роль Маргариты исполнит Хан Йе Сыль.
Футбол
УЕФА перенёс июньские матчи национальных сборных
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.
Наука
Старение людей и обезьян запускает один и тот же гормон стресса
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Свыше тысячи протоколов составили за нарушение самоизоляции в России
В субъектах РФ, где введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 апреля составлено 1250 административных протоколов в отношении граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД России.
Армия и оружие
Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.