Коронавирус
РИА НовостиНазваны тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. При этом температура выше 38,6 градуса, по словам Костинова, указывает уже на сильную реакцию.
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с чего всё началось
Добровольцы, получившие неделю назад вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается, пишет газета "Красная звезда".Радио Sputnikвчера в 06:37
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Общество
Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение средств Министерству финансов из резервного фонда, которые пойдут на единовременные выплаты россиянам в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 02:54
Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом.
РБК 03:50
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Футбол
Чаловым интересуются «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм»
Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги – «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».
Metaratings 02:52
Экономика
Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 25 июня в 13:49
Футбол
«Сельта» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 32-го тура чемпионата Испании
Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Барселона».
Чемпионат 03:35
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Общество
В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса
После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM 25 июня в 02:46
Армия и оружие
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
ТАСС вчера в 17:48
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru вчера в 07:53
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru вчера в 09:44
Здоровье
Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса
На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.
Kursk.com 02:10
Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Армия и оружие
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
РИА Новости 03:35
Футбол
ФК «Оренбург» отказался от игры 24-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Решение не проводить матч 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» приняли хозяева встречи, 26 июня сообщает пресс-служба футбольного клуба «Оренбург».
ИА Красная Весна вчера в 12:47
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News вчера в 16:16
Происшествия
Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей
В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru 25 июня в 11:21
Общество
Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
RT на русском 03:19
Общество
Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем
Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва вчера в 23:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Общество
В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
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