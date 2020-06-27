Коронавирус
РИА НовостиНазваны тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Умеренной реакцией считается покраснение диаметром до пяти-шести сантиметров, пояснил Костинов. При этом он подчеркнул, что температура и реакция не должны длиться более двух дней. В настоящее время в России проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.
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с чего всё началось
Добровольцы, получившие неделю назад вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается, пишет газета "Красная звезда".Радио Sputnikвчера в 06:37
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