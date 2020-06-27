Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Умеренной реакцией считается покраснение диаметром до пяти-шести сантиметров, пояснил Костинов. При этом он подчеркнул, что температура и реакция не должны длиться более двух дней. В настоящее время в России проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.
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с чего всё началось

Иммунолог рассказал, какая реакция на вакцину от коронавируса опасна

Добровольцы, получившие неделю назад вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций у них не наблюдается, пишет газета "Красная звезда".
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Эти симптомы после вакцинации от COVID-19 считаются тревожными

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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

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Профессор назвал возможные симптомы при испытании вакцины

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На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
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Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
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«Одноклассники» разрешили пользователям загружать собственные стикеры

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Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

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После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса

Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Российское издание пожаловалось на угрозы от Ксении Собчак

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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

"В апреле — мае клиенты не знали, чего ждать, поэтому переводили денежные средства в накопительные счета, с которых могли в случае необходимости снять деньги с минимальными потерями", — считают в Газпромбанке.
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Авто

В РФ перенесли введение новых правил автотюнинга на 2021 год

Накануне появилась информация о том, что новые требования регистрации тюнинга автомобиля начнут действовать с 1 июля текущего года.
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Трамп подписал указ о защите памятников в США

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Общество

Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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В регионе 59 новых заболевших коронавирусом

Число выздоровевших и выписанных пациентов за сутки превысило количество заболевших и составило 9200 человек. всего в стране победить болезнь удалось 393352 пациентам.
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В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
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Технологии

Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04
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Армия и оружие

Индия хочет в срочном порядке закупить российские вооружения

Издание «Коммерсантъ» сообщает о том, что из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном Индия намерена в срочном порядке закупить российские истребители МиГ-29, Су-30 МКИ и системы ПВО С-400.
Военное дело вчера в 07:59
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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