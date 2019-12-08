Наука

Lenta.ruLenta.ruНазваны три этапа старения человека

Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine. Отмечается, что первый этап старения наступает в 34 года, второй — в 60 лет, третий — в 78.
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Ученые выяснили, что люди стареют в три этапа

MedikForum.ruвчера в 13:39

Названы три этапа старения человека

Lenta.ruвчера в 23:19

Ученые перечислили три этапа старения

Газета.Ruвчера в 22:24

Учёные назвали три стадии старения

Life.ruвчера в 22:30

Ученые рассказали о трех этапах старения

РЕН ТВвчера в 21:07

Учёные вычислили три этапа старения

News.ruвчера в 22:57

Ученые назвали три этапа старения человека

Народные новостивчера в 22:16
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Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 06 декабря в 03:03
Политика

Орешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости вчера в 17:05
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском вчера в 20:45
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре

В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
ГЛАС.RU вчера в 12:41
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 11:41
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Происшествия

В торгово-развлекательном центре Биробиджана «Гигант» произошел пожар

Всю ночь с субботы на воскресенье в Биробиджене тушили пожар в "Гиганте" - одном из самых крупных городских торгово-развлекательных центров.
Российская газета вчера в 23:53
Политика

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
RT на русском вчера в 21:45
Авто

Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке

Автоновости дня вчера в 10:44
Экономика

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса

Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Коммерсантъ вчера в 12:41
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Газета.Ru вчера в 23:13
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Prognozist вчера в 13:20
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета вчера в 19:40
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело 06 декабря в 22:41
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 00:05
Наука

В Финляндии ученые разработали «бумажное» оптоволокно

Инженеры и ученые из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из целлюлозы.
Реальное время вчера в 12:26
Происшествия

В Перми шестерых рыбаков унесло на льдине

На льдине в 30-40 метрах от берега реки Камы находятся шестеро рыбаков. Самостоятельно мужчины эвакуироваться не могу.
Новости Перми вчера в 09:09
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском вчера в 16:53
Политика

Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске

Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
РИА Новости вчера в 22:10
Политика

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
ИА Новороссия вчера в 06:30
Происшествия

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Известия вчера в 07:20
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

Диетолог назвал причину депрессивности россиян

Витамин D называют «солнечным», так как его количество в организме зависит в том числе от солнечных дней в году.
Известия вчера в 21:39
Технологии

В смартфонах на Android появилась новая уникальная функция

Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
МедиаПоток 05 декабря в 07:55
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
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