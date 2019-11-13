Политика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
По его мнению
, украинский лидер не борется с коррупционерами, не способствует возвращению украинцев из эмиграции, а также не добился воплощения в реальность так называемого принципа «закон один для всех».
RT на русскомвчера в 22:38

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На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

RT на русскомвчера в 22:38

На Украине назвали три неисполненных предвыборных обещания Зеленского

РБКвчера в 22:24

Названы три нарушенных обещания Зеленского

РИА Новостивчера в 20:39

На Украине назвали три нарушенных обещания Зеленского

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На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Газета.Ruвчера в 21:22

На Украине рассказали, когда правительство будет изгнано из страны

Московский Комсомолецвчера в 21:09

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Lenta.ruвчера в 21:53
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Общество

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
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Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

РИА Новости вчера в 04:03
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru 11 ноября в 07:04
Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания вчера в 00:13
Армия и оружие

Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до десяти

Десять человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского сектора Газа, 13 ноября сообщает минздрав палестинской автономии.
REGNUM вчера в 16:28
Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Космос

Встречайте Аррокот: знаменитый объект пояса Койпера Ультима Туле переименован

Аррокот, который ранее научная команда миссии New Horizons окрестила "Ultima Thule", является одним из множества ледяных тел, находящихся в поясе Койпера, «третьей зоне» Солнечной системы, находящейся за пределами орбиты Нептуна.
AstroNews.ru вчера в 20:30
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика

Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Шоу-бизнес

Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

РЕН ТВ вчера в 01:11
Экономика

Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии

Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
ИА Хакасия вчера в 23:32
Культура

Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом

Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета вчера в 11:54
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru вчера в 04:07
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Футбол

Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»

Газета.Ru вчера в 20:55
Космос

Элон Маск готовит 100-местный звездолет для полетов на Луну и Марс

Элон Маск сказал, что для 100-местного пассажирского космического корабля потребуется топлива на $900 000, в то время как для НАСА топливо обойдется примерно в $1,3 млн.
SM News вчера в 03:59
Политика

Госдепартамент США эвакуирует членов семей дипломатов из Боливии

"Двенадцатого ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США, а также тех госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество

Названы причины просрочек россиян по кредитам

Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 23:19
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Дмитрий Леонидович Спивак
Советский и российский психолингвист и культуролог, профессор, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Российского института культурологии, директор его Санкт-Петербургского отделения, ведущий научный сотрудник Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, специалист в области теории изменённых состояний сознания, теории и истории педагогики, фундаментальных проблем культурологии, а также культурной истории Санкт-Петербурга, переводчик. Основатель нового междисциплинарного научного направления - лингвистики изменённых состояний сознания, полиглот. Сын психиатра Л. И. Спивака.
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