Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Музыка
Российская группа Little Big получила премию «За самый трэшевый клип»
Виновник торжества - клип на песню Go Bananas, обошедший в данной номинации видео на трек Ballern немецкого дуэта Die Atzen и клип на Kolo kolo от K-pop-коллектива Balming Tiger.
Российская газета 01 июня в 06:28
Игры
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Киберспорт
PC Gaming Show и Future Games Show отложили до 13 июня
Вслед за Sony, CD Projekt RED и IGN свои презентации отложили PC Gaming Show и Future Games Show.
Игромания.ру 19:03
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Политика
США расширили санкционный список по Кубе
США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Происшествия
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
Жительница города Вилючинска на Камчатке, утопившая двух своих детей в бухте, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости 19:36
Общество
В Москве скончались 64 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 64 пациента, сообщает оперативный штаб. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.
Российская газета 16:40
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Технологии
Microsoft Edge теперь доступен всем через Центр обновлений
Ранее приходилось скачивать инсталлятор с официального сайта, но теперь новинка доступна через Центр обновлений.
Игромания.ру 16:22
Игры
В базе данных Steam обнаружили Star Wars: Battlefront III, но это фейк
В общем, к сожалению, Disney и LucasArts не готовятся выпустить классическую Star Wars: Battlefront III.
Игромания.ру 14:38
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com 06:24
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
РИА Новости 18:38
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Lenta.ru 18:50
Политика
Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США
Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране.
Газета.Ru 19:18
Происшествия
Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Армия и оружие
Переговоров в Ливии не будет, пока Турция не прекратит интервенцию
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался проводить мирные переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пока в стране присутствуют военные Турции.
Политическая Экспертиза 17:40
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Футбол
В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола
По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn 06:43
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 08:29