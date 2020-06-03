с чего всё началось

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Названы три сценария безработицы в России

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 206

Общество Смертность в Петербурге выросла на треть в мае Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. 81

Футбол Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 389

Хоккей Вайсфельд рассказал, как «Салават Юлаев» перехватил Умарка у «Барыса» Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как уфимский клуб подписал контракт с шведским нападающим Линусом Умарком.

Кино Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях. 22

Киберспорт Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры. 13

Интернет Google хотят оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных По данным жалобы, компания собирает личные данные посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме, пишет Reuters. 17

Киберспорт PC Gaming Show и Future Games Show отложили до 13 июня Вслед за Sony, CD Projekt RED и IGN свои презентации отложили PC Gaming Show и Future Games Show.

Экономика Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Здоровье Минздрав назвал новый первый симптом коронавируса Минздрав России в рекомендации сообщил о новом первом симптоме заражения человека коронавирусом. 37

Игры Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2 Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей. 1

Технологии Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,9K