Экономика
Городской ревизорОпределены возможные сценарии развития безработицы в России
Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
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Общество
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Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
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Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
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В корабле Маска использовали российские детали
В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Деловое.ТВ вчера в 02:05
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
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Жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны 5 июня.
Моя Москва.онлайн 01:19
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Саратов 24 вчера в 23:09
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Космос
Подтверждено существование второй планеты в системе Проксима Центавра
Подтверждение существования планеты у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра осуществил почетный старший научный сотрудник Обсерватории Макдональда в Техасском университете в Остине Фриц Бенедикт, о его сообщении на научной сессии, а затем на пресс-конференции на заседании Американского астрономического общества сообщает 3 июня специализированный сайт astronews.
ИА Красная Весна 03 июня в 16:29
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
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Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
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Автобус с футболистами «Бенфики» подвергся нападению
Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус.
Вести.Ru 01:43
Общество
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Shraibikus News вчера в 11:29
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
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ФАН 01:57
Политика
Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде
Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
Коммерсантъ 00:55
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В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
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«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»
Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
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Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
В Миннеаполисе собрались «демонтировать» здание департамента полиции
Миннеаполис, США, 5 июня 2020, 07:10 — REGNUM Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
REGNUM 00:10
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
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РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
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