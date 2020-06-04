с чего всё началось

Если Россия пойдет по оптимистичному сценарию, а это значит, что в июне перестанут действовать ограничения, то уровень безработицы не сможет подняться выше отметки - 5, 3-5, 6%.

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 549

Энергетика Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+ Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.

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Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 300

Гаджеты IPhone 13 будет работать дольше за счет экрана LTPO Согласно последним сообщениям сразу нескольких хорошо себя зарекомендовавших себя информаторов, в следующем году смартфоны iPhone получат новое поколение экранов OLED с технологией LTPO, которая отвечает за включение и выключение отдельных пикселей на дисплее, делая устройство более энергоэффективным.

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,1K

Космос Подтверждено существование второй планеты в системе Проксима Центавра Подтверждение существования планеты у ближайшего соседа Солнца, звезды Проксима Центавра осуществил почетный старший научный сотрудник Обсерватории Макдональда в Техасском университете в Остине Фриц Бенедикт, о его сообщении на научной сессии, а затем на пресс-конференции на заседании Американского астрономического общества сообщает 3 июня специализированный сайт astronews. 22

Здоровье Диетолог назвала самый опасный суп Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании. 32

Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» подвергся нападению Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус.

Происшествия Американец отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе. 1

Политика Twitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 11

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Общество В Миннеаполисе собрались «демонтировать» здание департамента полиции Миннеаполис, США, 5 июня 2020, 07:10 — REGNUM Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон. 1

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 423