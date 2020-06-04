с чего всё началось

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Названы три сценария безработицы в России

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