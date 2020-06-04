Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 17:00
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Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
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Популярность устаревшей Windows 7 раскрыли аналитики
Устаревшая Windows 7, которая уже не получает обновлений безопасности, до сих пор остается второй по популярности среди операционных систем, установленных на компьютерах, пишет TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare.
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Общество
Для прибывающих в Приморье пассажиров ввели дополнительные меры
Владивосток, 5 июня 2020, 03:51 — REGNUM Власти Приморья ввели новые правила въезда в регион — теперь все прибывающие пассажиры из неблагополучных по коронавирусу территорий должны будут заполнить анкету по форме Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
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В МЧС заявили о решении по ликвидации утечки топлива в Норильске
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки топлива при аварии в Норильске было найдено, сообщают Известия .
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ПВО Сирии отразили атаку Израиля
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Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
На родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества или развлекаться.
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Часть военнослужащих США остаются в районе Вашингтона
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