Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует
 из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБК03 июня в 17:00

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«Рассчитывать на быстрое восстановление уровня безработицы не стоит». Эксперт о пессимистичном сценарии

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ЦМАКП: в случае затяжного кризиса в России безработица поднимется до 10%

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Экономисты назвали три сценария безработицы в России

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Российская газетавчера в 13:28

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

РБК03 июня в 17:00
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