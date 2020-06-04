Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Общество
Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы
«Забайкальский край вызывает тревогу определенную», — отметил министр. Таких регионов еще «достаточно большое количество», добавил Мурашко.
РБК 16:12
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Религия
На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища
Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
Политика
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru 16:54
Политика
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Технологии
PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения
Megaobzor.com 00:43
Политика
Путин передал правительству руководство Ростуризмом
Ростуризм становится подведомственным напрямую правительству и также получает функции надзора за туроператорами.
Российская газета 16:05
Футбол
«Фрайбург» обыграл гладбахскую «Боруссию»
Середняки из «Фрайбурга» играли против гладбахской «Боруссии», которая ведет борьбу за медали.
Евро-футбол.ру 16:33
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест
Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке
Начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков задержан по уголовному делу о получении взятки.
RT на русском вчера в 18:36
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Здоровье
Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
MedikForum.ru 05:13
Общество
Суд назначил восемь лет административного надзора Варваре Карауловой
Российская газета 00:08
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Вернер согласился перейти в «Челси»
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Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:46
Футбол
«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого раскритиковала протестующих в США
В пятницу, пятого июня, стало известно, что руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвало трудовое соглашение с футболистом команды Александром Катаи.
Sport.ru 15:56
Экономика
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета 13:34
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 06:43
Общество
Парад Победы в Перми 24 июня не состоится
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по проведению парада Победы в Прикамье.
Новости Перми 59.ru вчера в 10:21