Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 17:00
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Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Напомним, что произошедшая 29 мая техногенная авария на ТЭЦ-3 в Норильске признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Российская газета 03:16
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Политика
В Верховной раде раскритиковали условия МВФ для кредита Украине
«Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — заявил Арахамия.
Rambler News Service 01:13
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналог TikTok
«Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки.
Коммерсантъ 02:00
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Общество
Минстрой утвердил критерии стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня 02 июня в 08:10
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Происшествия
Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Происшествия
В Челябинске от пневмонии скончалась сотрудница медуниверситета
Челябинский обзор 09:24
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС 07:45
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Наука
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Предполагается, что следующее извержение Йеллоустонской кальдеры произойдет примерно через 900 тысяч лет.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Происшествия
Найденная в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов
Российская газета 05:08
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Автоспорт
Рассматривается возможность проведения в Сочи гонок «Формулы-1»
В пресс-службе «Росгонок» агентству «Интерфакс» сообщили о том, что рассматривается возможность провести в Сочи два этапа гонок вместо одного.
Югополис 09:32
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Футбол
Рауль может возглавить «Шальке»
Главным кандидатом на пост наставника "Шальке" называют Рауля, который выступал за немецкий клуб с 2010 по 2012 год.
Soccer.ru 06:07
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56