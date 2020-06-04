Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 17:00
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Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru 04:45
Общество
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
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Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru вчера в 07:47
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
Начальника цеха арестовали в Норильске по делу о разливе топлива
Суд в Норильске арестовал до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина по уголовному делу о разливе 20 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя Красноярского краевого суда Оксаны Веселовой.
Газета.Ru 06:37
Происшествия
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Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Здоровье
Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь
В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Гаджеты
В AMD намекнули, что видеокарты Big Navi выйдут раньше новых консолей
Компания AMD подтвердила, что её будущий графический процессор Big Navi станет первым продуктом, основанным на архитектуре RDNA 2. Таким образом, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X с графикой на тех же чипах появятся позднее.
Игромания.ру вчера в 16:44
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Авто
Toyota обновила пикап Hilux и внедорожник Fortuner
Пикап Toyota Hilux и построенный на его базе внедорожник Toyota Fortuner пережили рестайлинг.
Wroom.ru 04:57
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Общество
Многодетной семье из Оренбуржья вернут детей
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Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня
В указе говорится, что въезд на территорию Северодвинска, а также выезд из города будут ограничены с 00 часов 6 июня 2020 года.
Новости Архангельска 29.ru 07:03
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
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Здоровье
69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
На 4 июня в Алтайском крае у 2 135 человек выявлен коронавирус. Выздоровели 861 человек, в том числе 21 за сутки.
Kursk.com 04:25
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Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до октября или февраля
Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 06:47