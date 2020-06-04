Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 17:00
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Общество
В Оренбурге задержан экс-замначальника «УКСа» Станислав Емельянов
В Оренбурге задержали заместителя начальника муниципального бюджетного учреждения «Управления капитального строительства» («УКС») Станислава Емельянова.
Prooren.ru вчера в 12:05
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform 02 июня в 12:39
Кино
В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз
Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews вчера в 04:27
Общество
Водители троллейбусов в Саратове объявили итальянскую забастовку
Утром 4 июня в Саратове было объявлено о создании нового независимого профсоюза «Электротранспортник».
КП - Саратов 00:59
Экономика
ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из «Рост банка»
Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году "Рост банком", подконтрольным тогда Микаилу Шишханову, 50 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".
РИА Новости 02:34
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Политика
Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию
Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Гаджеты
Новый телевизор Smart TV от Nokia продемонстрировали перед релизом
UfaTime.ru вчера в 10:13
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Авто
Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series
Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион
Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
Общество
Более половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Как пишет издание, 65% всех сетей в России закроют в среднем по 15 торговых точек.
RuNews24.ru вчера в 04:45
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47