Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБКвчера в 17:00

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Эксперты назвали три сценария российской безработицы

Газета Кемеровавчера в 21:35

Экономисты составили три сценария кризиса в России

Телеканал 360°вчера в 21:19

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

РБКвчера в 17:00

Экономисты озвучили три сценария роста безработицы в России

ФАНвчера в 19:51

Названы три сценария безработицы в России

Lenta.ruвчера в 18:23

ЦМАКП: в случае затяжного кризиса в России безработица поднимется до 10%

REGNUMвчера в 17:52

Экономисты назвали три сценария безработицы в России

Комсомольская правдавчера в 20:19
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Общество

В Оренбурге задержан экс-замначальника «УКСа» Станислав Емельянов

В Оренбурге задержали заместителя начальника муниципального бюджетного учреждения «Управления капитального строительства» («УКС») Станислава Емельянова.
Prooren.ru вчера в 12:05
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
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Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru вчера в 10:36
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Происшествия

В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками

РБК 01:57
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Киберспорт

Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform 02 июня в 12:39
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Кино

В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз

Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews вчера в 04:27
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Общество

Водители троллейбусов в Саратове объявили итальянскую забастовку

Утром 4 июня в Саратове было объявлено о создании нового независимого профсоюза «Электротранспортник».
КП - Саратов 00:59
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Экономика

ВС подтвердил незаконность вывода 50 миллиардов рублей из «Рост банка»

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали незаконным внесение в 2017 году "Рост банком", подконтрольным тогда Микаилу Шишханову, 50 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".
РИА Новости 02:34
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Политика

Кабмин Белоруссии отправлен в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
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Политика

Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию

Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM вчера в 07:09
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
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Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
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Гаджеты

Новый телевизор Smart TV от Nokia продемонстрировали перед релизом

UfaTime.ru вчера в 10:13
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
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Авто

Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series

Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион

Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
3
Общество

Более половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Как пишет издание, 65% всех сетей в России закроют в среднем по 15 торговых точек.
RuNews24.ru вчера в 04:45
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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