Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

с чего всё началось

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Названы три сценария безработицы в России

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