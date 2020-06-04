Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБКвчера в 17:00

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Россию ждет катастрофическая безработица

Долг.рф02:44

Эксперты назвали три сценария российской безработицы

Газета Кемеровавчера в 21:35

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

РБКвчера в 17:00

Экономисты назвали три сценария безработицы в России

Комсомольская правдавчера в 20:19

Названы три сценария безработицы в России

Lenta.ruвчера в 18:23

ЦМАКП: в случае затяжного кризиса в России безработица поднимется до 10%

REGNUMвчера в 17:52

Экономисты составили три сценария кризиса в России

Телеканал 360°вчера в 21:19
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Происшествия

В Пермском крае прорвало нефтепровод

Коммерсантъ 04:41
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Политика

Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы

Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:43
Общество

МВД создаст единую электронную базу со сведениями об иностранцах

МВД планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранцах, находящихся в России, сообщает ТАСС.
Москва 24 05:33
Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии

Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
3,4K
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о полном контроле над Триполи

Ливийское правительство национального согласия (ПНС) заявило, что получило полный контроль над столицей страны Триполи, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 05:23
27
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Космос

SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть 05:30
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Политика

В Раде одобрили отставку Пристайко с поста вице-премьера Украины

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Вадима Пристайко с поста вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
News.ru 05:03
1
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
116
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
179
Экономика

Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков

Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
РИА Новости 05:54
Политика

В Кремле переадресовали вопрос по электронному голосованию в ЦИК

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по поправкам к Конституции России может пройти только в двух-трех регионах, если позволит ситуация.
REGNUM 05:53
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
215
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
368
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
29
Экономика

К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов

К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости вчера в 02:03
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Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру вчера в 10:04
1
Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
1,9K
Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
1,9K
Шоу-бизнес

Анджелине Джоли — 45. Пять причин, почему мы ее любим

Продюсеры признаются, что без Джоли вообще не хотели снимать фильм про знаменитую диснеевскую ведьму и уповали на то, что красота актрисы сделает героиню более привлекательной (и коммерчески прибыльной).
РБК 04:30
Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Вести.Ru 04:05
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы»

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы".
Pravda.Ru 05:27
10
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
237
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
663
Политика

В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

РИА Новости 04:28
1
Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
48
Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
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