Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Экономисты озвучили три сценария роста безработицы в России

ФАНвчера в 19:51

Экономисты составили три сценария кризиса в России

Телеканал 360°вчера в 21:19

Экономисты назвали три сценария безработицы в России

Комсомольская правдавчера в 20:19

Эксперты назвали три сценария российской безработицы

Газета Кемеровавчера в 21:35

Названы три сценария безработицы в России

Lenta.ruвчера в 18:23

ЦМАКП: в случае затяжного кризиса в России безработица поднимется до 10%

REGNUMвчера в 17:52

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
270
Происшествия

Из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске завели дело

Российская газета 05:07
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
9
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
312
Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru 02 июня в 10:54
1,9K
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
63
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
342
Происшествия

Погибший из-за действий полицейского Флойд был заражен коронавирусом

Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин (штат Миннесота).
РИА Новости 02:03
59
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
660
Хоккей

Жена Малкина рассказала, почему не считает США врагом России

РИА Новости 03:57
Армия и оружие

ВМФ получил модернизированный комплекс связи кораблей

РИА Новости 04:37
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Общество

Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог

Врач-реаниматолог из Опочки Алексей Поднебесный скончался.
Псковская Лента Новостей 02:30
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
204
Политика

В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

РИА Новости 04:28
Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Происшествия

Обвинение предъявили предполагаемым пособникам в убийстве Деда Хасана

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции предполагаемым лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу.
РЕН ТВ 04:36
Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Кино

Глеб Фетисов и Дмитрий Рудовский создали совместную компанию

Глеб Фетисов и Дмитрий Рудовский создали совместную компанию Бывший банкир и сенатор Глеб Фетисов занялся производством сериалов, в том числе для интернета.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
1,4K
Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
19
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
469
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
3K
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
48
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
1K
Политика

ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
204
Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
37
Культура

«Чернобыль» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA TV

Популярный сериал "Чернобыль", рассказывающий о катастрофе на советской атомной станции, возглавил список номинантов на премию BAFTA TV.
Kinonews.ru 03:57
Общество

Южнокорейские прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung

Правоохранители Южной Кореи запросили ордер на арест фактического руководителя Samsung Group и вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена.
Право.ру 03:53
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное