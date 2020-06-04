с чего всё началось

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Названы три сценария безработицы в России

Шоу-бизнес Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью 17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.

Технологии Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается. 333

Политика Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. 3

Шоу-бизнес Рудковская и Плющенко станцевали под песню азербайджанца Известная семейная чета - музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевала под песню российского певца азербайджанского происхождения Бабека Мамедрзаева "Потанцуй со мной", сообщает Sputnik Азербайджан. 1

Общество Место разлива топлива в Норильске удалось локализовать МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. 235

Авто Что из себя представляет китайский электромобиль за 60 тысяч рублей Транспортное средство обошлось американцу в 930 долларов, что эквивалентно по текущему курсу валют 60 тысячам долларов.

Политика AP: Байден набрал нужное число голосов для выдвижения в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден набрал необходимое число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих выборах в Соединённых Штатах, пишет Associated Press со ссылкой на результаты прошедших праймериз.

Общество Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. 10

Кино «Вратарь галактики» сыграет в США Компания Luminescence, отвечающая за международную дистрибуцию фильма «Вратарь галактики», продала его для кинотеатрального проката в США под названием «Cosmoball», сообщило издание Screen Daily.

Здоровье Врач оценил вероятность второй волны коронавируса Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции. 5

Футбол Коке: «Если ЛЧ не возобновят, то „Атлетико“ победитель» Полузащитник "Атлетико" Коке отметил, что мадридский клуб следует признать победителем нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов в случае досрочного завершения турнира.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 431

Общество В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами Жители Приморья с субботы, 6 июня, могут гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами, если будут соблюдать меры безопасности, сообщает правительство региона. 1

Происшествия В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике. 4

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 33

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,1K