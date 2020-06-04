Экономика
Lenta.ruНазваны три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование специалистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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с чего всё началось
Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБК03 июня в 17:00
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Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
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ЕС надеется, что Борис Джонсон решит вопрос со сделкой по Брексит
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Век вчера в 04:22
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Sina (Китай): в чем секрет успеха русских колбас? Чем они лучшие китайских? Почему китайцы так сильно их расхваливают? (Sina.com)
Будучи «воинственным народом», русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем.
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Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам
Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
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Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
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Evo-rus.com вчера в 10:05
Кино
Скончался артист Михаил Кокшенов
Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов.
Театрал 10:52
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих покинуть США россиян
Представитель МИД напомнила, что еще две недели назад США в вопросе возвращения граждан РФ не считались самой горячей точкой.
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Гаджеты
Huawei уронила в России цены на флагманские смартфоны и не только
При покупке новых флагманских смартфонов серии P40 (Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E) получают скидки до 10 000 рублей, а также носимые устройства и аксессуары в подарок.
iXBT.com 05:45
Происшествия
Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец 15:34
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
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Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
Технологии
Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane
Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK вчера в 09:18
Космос
Это не про космос: в чем главный смысл запуска ракеты Илона Маска
Маск может вообще больше не посылать никуда ни одной ракеты, тем более, положа руку, на сердце, вы же понимаете, что Марс никому не нужен и на жизнь на Земле, вашу и мою жизнь, начнет влиять лет через 200.
Новые Известия 03 июня в 04:46
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Общество
Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры
Сообщалось, что они готовились к забастовке. В Delivery Club тем временем заявили, что конфликт улажен.
Интерфакс 10:27
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Гаджеты
Представлены недорогие смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E
Компания Motorola сегодня представила в США свои новые бюджетные смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E. Они отличаются процессорами Snapdragon и низкой ценой.
Ридус 16:54
Общество
Песков высказался по поводу убийства СОБРом жителя Екатеринбурга
Администрация Кремля не считает, что убийство 28-летнего жителя Екатеринбурга бойцами СОБРа можно сравнивать с инцидентом с убийством Джорджа Флойда в США, где из-за этого начались акции протестов.
ИнфоСМИ 03 июня в 05:20
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
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Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
РБК 18:30
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Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих
Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками.
Популярная механика вчера в 10:15
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 09:48
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44