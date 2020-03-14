Здоровье
Lenta.ruНазваны тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По их словам, у вылечившиеся от заболевания пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет газета South China Morning Post.
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Комментарии
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Спорт
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Экономика
Кудрин озвучил потери России от обвала цен на нефть и падения рубля
Российский бюджет может потерять около 3 трлн рублей из-за обвала цен на нефть и падения рубля, считает глава Счетной палаты.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке из-за ослабления курса рубля, пишет «РИА Новости».
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США
Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Футбол
Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»
Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Здоровье
Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни
Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Здоровье
Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Футбол
КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Шоу-бизнес
Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности
Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот
Подписчики бурно обсуждают изменившуюся фигуру Леры Кудрявцевой, не могут понять, то ли она поправилась в отпуске, то ли снова беременна.
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Авто
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
Происшествия
Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел
Футбол
Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок.