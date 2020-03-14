Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазваны тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По их словам, у вылечившиеся от заболевания пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет газета South China Morning Post.
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Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса

РИА Новости00:01

Названы тяжелые последствия коронавируса

Lenta.ru01:03

Врачи Гонконга рассказали об ухудшении функции легких у вылечившихся от коронавируса

Коммерсантъ00:45

Врачи рассказали о серьезных последствиях коронавируса

Московский Комсомолец00:18

Медики рассказали об опасных последствиях после излечения от COVID-19

РЕН ТВ00:20

Гонконгские врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса

Известия01:10

Китайские врачи рассказали об осложнениях после коронавируса

Говорит Москва01:21
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Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок.
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