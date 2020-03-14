Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны тяжелые последствия коронавируса

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов.
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Врачи в Гонконге рассказали о проблемах с легкими у вылечившихся от коронавируса

ТАСС03:14

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Названы тяжелые последствия коронавируса

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