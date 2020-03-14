Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны тяжелые последствия коронавируса

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов.
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Врачи Гонконга рассказали об ухудшении функции легких у вылечившихся от коронавируса

Коммерсантъ00:45

Врачи из Гонконга сообщили о последствиях коронавируса для легких

РБК02:13

Гонконгские врачи рассказали о возможных осложнениях после коронавируса

Известия01:10

Названы тяжелые последствия коронавируса

Lenta.ru01:03

Врачи в Гонконге рассказали о проблемах с легкими у вылечившихся от коронавируса

ТАСС03:14

Врачи рассказали о серьезных последствиях коронавируса

Московский Комсомолец00:18

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости00:01
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Здоровье

В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:30
Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
Общество

Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука вчера в 08:42
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС вчера в 16:29
Авто

Завод по производству двигателей построит в РФ Haval

«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Автоновости дня вчера в 08:46
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
ToDay News Ufa вчера в 19:38
Происшествия

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
РБК 04:07
Музыка

Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»

Sostav.ru вчера в 01:45
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
Политика

Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию.
Lenta.ru вчера в 20:56
Происшествия

Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 03:22
Авто

Автоэксперт назвал причины вреда «пенсионерского» стиля езды

32CARS.ru 00:26
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
Культура

Сериал «Шторм» получил гран-при российского фестиваля «Утро Родины» на Сахалине

Главный приз третьего российского фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске, получил сериал "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова.
ТАСС 04:14
Экономика

Кого первым уволят из-за коронавирусного кризиса? Главный хантер Рунета знает ответ

Бывший главный хантер Mail.Ru Group, основатель рекрутингового агентства Pruffi для веб-индустрии и сервиса трудоустройства «Антирабство».
Фонтанка.Ру 04:16
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать автомобили Lada

Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.
Новые автомобили 02:01
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Общество

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Вести.Ru 00:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса превысило 5 тысяч

Вылечились более 70 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Здоровье

Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 02:34
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
RT на русском вчера в 18:19
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