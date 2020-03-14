Здоровье
РИА НовостиНазваны тяжелые последствия коронавируса
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов.
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Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса
"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
Общество
Власти Москвы ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Авто
Завод по производству двигателей построит в РФ Haval
«ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
Происшествия
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
Музыка
Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе
По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Политика
Российский разведчик-нелегал рассказал о проникновении на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, как в 1970-х годах смог проникнуть на одну из военных баз НАТО на территории Испании и получить необходимую о ней информацию.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Культура
Сериал «Шторм» получил гран-при российского фестиваля «Утро Родины» на Сахалине
Главный приз третьего российского фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске, получил сериал "Шторм" режиссера Бориса Хлебникова.
Экономика
Кого первым уволят из-за коронавирусного кризиса? Главный хантер Рунета знает ответ
Бывший главный хантер Mail.Ru Group, основатель рекрутингового агентства Pruffi для веб-индустрии и сервиса трудоустройства «Антирабство».
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать автомобили Lada
Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Общество
Число умерших из-за коронавируса превысило 5 тысяч
Вылечились более 70 тыс. человек.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.