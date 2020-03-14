Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов.
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с чего всё началось
Китайские медики установили, что заразившиеся коронавирусом пациенты даже после выздоровления могут страдать из-за проблем с легкими, пишет газете South China Morning Post
 со ссылкой на правление больничных учреждений Гонконга.
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