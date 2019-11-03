Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» перечислила продукты, от которых следует воздержаться, если человеку грустно и кажется, что «все не так».

с чего всё началось

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении. Об этом она рассказала корреспонденту издания "Вечерня Москва".

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