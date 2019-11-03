Общество
Газета.RuНазваны ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении. Об этом она рассказала корреспонденту издания "Вечерня Москва".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» перечислила продукты, от которых следует воздержаться, если человеку грустно и кажется, что «все не так».Вечерняя Москва05:49
Подробнее о событии
Показать все источники
«Алкоголь и сладости»: диетологи перечислили продукты, которые ухудшают настроение
Комсомольская правда08:35
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Здоровье
Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии
Вести Подмосковья 01 ноября в 02:53
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Футбол
«Лестер» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»
В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» не смог отобрать очки у «Лестера», одного из лидеров сезона.
Евро-футбол.ру 10:59
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:46
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Общество
Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему
Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Религия
Западноевропейская архиепископия официально воссоединилась с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя передал архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, Патриаршую и Синодальную грамоту о воссоединении с РПЦ.
Life.ru 03:29
Политика
Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора
"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.
ТАСС 10:31
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика
США могут отложить введение пошлин на автомобили из ЕС
Соединенные Штаты могут отказаться или отложить введение пошлин на автомобили из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.
REGNUM 11:04
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Хоккей
Игрок НХЛ потерял сознание после столкновения и был госпитализирован
Форвард "Оттавы Сенаторз" Скотт Сабурен потерял сознание после столкновения с нападающим "Бостон Брюинз" Дэвидом Бэкесом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 09:57
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Здоровье
Жители Башкирии заражаются ВИЧ в постелях
Эксперты отмечают, что в группах старше сорока лет наблюдается рост заболеваний ВИЧ, а вот молодёжь постепенно умнеет – в категории жителей от 18 до 30 лет идёт тенденция снижения заболеваемости.
Стерлитамакский рабочий 09:50
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM вчера в 00:54