Общество
Газета.RuНазваны ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении. Об этом она рассказала корреспонденту издания "Вечерня Москва".
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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» перечислила продукты, от которых следует воздержаться, если человеку грустно и кажется, что «все не так».Вечерняя Москва05:49
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«Алкоголь и сладости»: диетологи перечислили продукты, которые ухудшают настроение
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