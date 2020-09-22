Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания. Ее слова в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
Подробнее о событии
Российская газета

В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания

Российская газета17:24
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:55
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Татар-информ

Минздрав назвал болезни, которые ухудшают состояние больных с Covid-19

Татар-информвчера в 14:44
ТК Звезда

Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

ТК Звездавчера в 16:34
РИА Новости

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни

РИА Новостивчера в 13:34

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
904

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
14

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,2K

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00

Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Веснавчера в 14:22
61

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
8