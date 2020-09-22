Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания
Специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания. Ее слова в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья» передает ТАСС.В источнике
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Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом болезни
Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID
Московский Комсомолецвчера в 13:45