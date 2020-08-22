Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября
Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
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Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
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