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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
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Комсомольская правда

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правдавчера в 15:03
Газета.Ru

Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Газета.Ruвчера в 14:50
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ruвчера в 09:54
Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ruвчера в 10:53
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звездавчера в 10:01
РЕН ТВ

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

РЕН ТВвчера в 10:56
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новостивчера в 08:50

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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