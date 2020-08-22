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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правдавчера в 15:03
Газета.Ru

Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Газета.Ruвчера в 14:50
РЕН ТВ

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

РЕН ТВвчера в 10:56
Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ruвчера в 10:53
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звездавчера в 10:01
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ruвчера в 09:54
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новостивчера в 08:50

На площади Независимости в Минске собираются протестующие

Сторонники оппозиции в Минске стягиваются с разных концов города на Площадь независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
0:58
РИА Новости08:30
141

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

Она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
РБК08:35
68

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
18

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Газета.Ru02:09
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