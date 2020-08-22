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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звездавчера в 10:01
Газета.Ru

Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Газета.Ruвчера в 14:50
РЕН ТВ

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

РЕН ТВвчера в 10:56
Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ruвчера в 10:53
Комсомольская правда

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правдавчера в 15:03
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ruвчера в 09:54
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новостивчера в 08:50

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
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