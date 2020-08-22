Общество
РИА НовостиНазваны условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.
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с чего всё началось
Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.Московский Комсомолец06:00
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Происшествия
Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией
Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией, сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину в штате Луизиана.
Lenta.ru 17:21
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что войска НАТО подошли к границам Белоруссии
НАТО подтягивает силы к границе Белоруссии. Соответствующее заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 13:07
Единоборства
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
В пятом раунде россиянин левым апперкотом отправил соперника в нокаут.
RT на русском 18:26
Экономика
В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России
В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru 14:04
Происшествия
Последнего пропавшего в день протестов белоруса нашли повешенным
Никита Кривцов, который пропал 12 августа в Белоруссии, найден повешенным в Минске, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» и его супруга Елена Кривцова.
Коммерсантъ 17:12
Политика
В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ
В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс вчера в 16:57
Культура
Лауреаты премии «Инновация-2020» названы в Нижнем Новгороде
Newsroom24 вчера в 17:04
Экономика
Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС вчера в 12:01
Здоровье
Ученые назвали три привычки, разрушающие печень
Моносахарид провоцирует отложение жиров вокруг внутренних органов, включая печень.
Уфимские Заметки 09:52
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости 08:25
Футбол
«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ
Футболисты «Сочи» переиграли «Ротор» в выездном матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:1.
Советский спорт 14:57
Кино
Вышел официальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
На DC FanDome официально представили трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера, который ранее утёк в сеть ещё до начала мероприятия.
Игромания.ру 17:53
Политика
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК 18:28
Политика
Массовая акция протеста в Минске завершилась без задержаний
Телеканал 360° 17:39
Хоккей
ХК «Трактор» представил новый логотип
RT на русском 13:59
Политика
Посол США призвала Россию отменить запрет на авиасообщение с Грузией
Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полеты между Россией и Грузией был инициирован Москвой в июле 2019 года.
REGNUM вчера в 08:20
Футбол
Мбаппе: футболисты ПСЖ идут за Тухелем
Ранее Тухель рассказал, в чём у «Баварии» будет преимущество над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
RT на русском 17:13
Происшествия
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране.
РИА Новости 13:24
Политика
Польша пообещала не нарушать территориальную целостность Белоруссии
Польша не намерена нарушать территориальную целостность Белоруссии, заявил Польскому агентству новостей глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.
Московский Комсомолец 13:46
Политика
Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил шансы президента Белоруссии Александра Лукашенко остаться у власти на фоне массовых протестов по всей стране.
Lenta.ru 16:58
Шоу-бизнес
Валентину Легкоступову похоронили в гробу за 400 тысяч рублей
Валентину Легкоступову похоронили в гробу за 400 тысяч рублей Сотрудник похоронного бюро рассказал, из какого материала выполнен гроб, в котором певица лежала на прощании.
Экспресс газета 08:09
Общество
Навальный доставлен в клинику в Берлине. Его состояние стабильное
Оппозиционер Алексей Навальный, который 20 августа потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, доставлен в клинику в Берлине, его состояние стабильно.
Znak.com 04:37
Футбол
Вольфсбергер - Хорн: прогноз Александра Святого 21 августа 2020
Вольфсбергер 3 дня назад проводил товарищескую игру с амстердамским Аяксом и уступил ему со счетом 0:2, в том матче не поверите, но был всего 1 угловой за 90 минут.
Ставка TV вчера в 06:26
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
В сети появилось видео учебных полетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в стратосфере, его опубликовал телеканал «Звезда».
Общественная служба новостей 01:54
Единоборства
Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator
Боец из России Вадим Немков стал абсолютным чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
Лезги газет 17:41
Политика
Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией
Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения.
Ведомости 11:48
Происшествия
В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщает издание "Иомури".
Российская газета 04:39
Политика
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку целостности Украины
Отмечается, что Зеленский также выразил благодарность Эрдогану за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».
REGNUM 15:36
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пополнила ряды блондинок
Актриса Настасья Самбурская решила кардинально сменить имидж, покрасив волосы в белый цвет.
Экономика сегодня 15:52
Общество
Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах
Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C.
RT на русском 17:45