Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

с чего всё началось

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

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