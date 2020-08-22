Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазваны условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолец06:00

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Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ru09:54

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

РЕН ТВ10:56

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ru10:53

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звезда10:01

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правда15:03

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новости08:50
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Еще один чернокожий погиб в США при задержании полицией

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Лауреаты премии «Инновация-2020» названы в Нижнем Новгороде

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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

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ТАСС вчера в 12:01
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Ученые назвали три привычки, разрушающие печень

Моносахарид провоцирует отложение жиров вокруг внутренних органов, включая печень.
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Общество

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
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Массовая акция протеста в Минске завершилась без задержаний

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ХК «Трактор» представил новый логотип

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Посол США призвала Россию отменить запрет на авиасообщение с Грузией

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Польша пообещала не нарушать территориальную целостность Белоруссии

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Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил шансы президента Белоруссии Александра Лукашенко остаться у власти на фоне массовых протестов по всей стране.
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Валентину Легкоступову похоронили в гробу за 400 тысяч рублей

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Оппозиционер Алексей Навальный, который 20 августа потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, доставлен в клинику в Берлине, его состояние стабильно.
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Вольфсбергер 3 дня назад проводил товарищескую игру с амстердамским Аяксом и уступил ему со счетом 0:2, в том матче не поверите, но был всего 1 угловой за 90 минут.
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Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

В сети появилось видео учебных полетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в стратосфере, его опубликовал телеканал «Звезда».
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Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator

Боец из России Вадим Немков стал абсолютным чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
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Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения.
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В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела

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Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку целостности Украины

Отмечается, что Зеленский также выразил благодарность Эрдогану за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».
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Настасья Самбурская пополнила ряды блондинок

Актриса Настасья Самбурская решила кардинально сменить имидж, покрасив волосы в белый цвет.
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Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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