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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолец06:00
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Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

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Названы условия для новых выплат на детей по десять тысяч

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РЕН ТВ

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

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News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

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Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

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«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.
Евразия Dailyвчера в 10:53
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