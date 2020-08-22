Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолец06:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правда15:03
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звезда10:01
РЕН ТВ

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

РЕН ТВ10:56
Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ru10:53
Газета.Ru

Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Газета.Ru14:50
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ru09:54
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новости08:50

Министр обороны Белоруссии заявил об угрозе агрессии со стороны НАТО

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью отсечь Гродненскую область и втащить его страну в «ланцюг» против России.
Евразия Daily15:22
1

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русском08:49
675

Бывший адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался проходящий по делу о ДТП актер Михаил Ефремов, заявил, что на руле автомобиля артиста обнаружены отпечатки пальцев другого человека.
Известия15:34
16

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
Lenta.ruвчера в 21:25
108

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru14:04
264

Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
7