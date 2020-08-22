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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
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Комсомольская правда

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правдавчера в 15:03
Газета.Ru

Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Газета.Ruвчера в 14:50
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ruвчера в 09:54
RZN.info

Названы условия для новых выплат на детей по десять тысяч

RZN.infoвчера в 10:24
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звездавчера в 10:01
Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ruвчера в 10:53
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новостивчера в 08:50

Удалённые дети. Продолжат ли учащиеся дистанционное обучение осенью?

На встрече с президентом В. Путиным глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский сообщил, что «в рамках проекта предполагается протестировать решения по дистанционному обучению, возможности проводить дистанционные уроки для школьников в отдалённых местах».
Аргументы и Фактывчера в 17:05
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«Симфония № 7» Шостаковича прозвучит из античного театра в Болгарии

Оркестр Пловдивской оперы под управлением лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров Диана Чобанова исполнит три части одной из самых важных симфоний композитора, которые Шостакович закончил в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде.
Российская газетавчера в 06:56

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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Лавров объяснил введение США санкций против других стран

По словам господина Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанной никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции.
Коммерсантъвчера в 15:35
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