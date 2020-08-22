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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты назвали условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Комсомольская правдавчера в 15:03
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ruвчера в 09:54
РЕН ТВ

Названы условия для получения новых выплат по 10 тыс. на детей

РЕН ТВвчера в 10:56
Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ruвчера в 10:53
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звездавчера в 10:01
Газета.Ru

Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Газета.Ruвчера в 14:50
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новостивчера в 08:50

Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю

В ходе третьей ракетной атаки за ночь из Газы выпустили семь ракет, нацеленных на гражданских лиц в южном Израиле сообщение ЦАХАЛ В Израиле рассказали, что шесть из семи ракет успешно перехвачены местной системой ПВО "Железный купол".
Piter.tv21 августа в 02:15
84

Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.comвчера в 02:11
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09

Джеймс Ганн: фанаты не угадали героя Идриса Эльбы в «Отряде самоубийц»

Ожидается, что персонажи "Отряда самоубийц" будут представлены во время соответствующей секции онлайн-мероприятия. https: / / twitter.com / idriselba / status / 1296871460594753536 Ранее ИА REGNUM сообщило: фанаты высказали предположение, согласно которому Идрис Эльба может исполнить в "Отряде самоубийц" роль Виджиланте (Vigilante).
REGNUMвчера в 03:03

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс21 августа в 16:57
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Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников

Ослабевание сигнала через несколько метров говорит, что они относительно безопасны.В ряде стран разработаны стандарты безопасности для данных устройств и они подлежат строгой сертификации.
Уфимские Заметкивчера в 13:53
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