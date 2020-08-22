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РИА Новости
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолец06:00
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RZN.info

Названы условия для новых выплат на детей по десять тысяч

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Life.ru

Экономисты оценили вероятность новых выплат по десять тысяч рублей на ребёнка

Life.ru10:53
Клопс

Эксперты назвали маловероятной третью волну выплат по 10 тыс. рублей семьям с детьми

Клопс10:38
ФАН

Названы условия введения новых выплат на детей по 10 тысяч рублей

ФАН12:39
ТК Звезда

Названы условия для новых выплат по 10 тысяч рублей на детей

ТК Звезда10:01
News.ru

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

News.ru09:54
РИА Новости

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

РИА Новости08:50

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM12:05
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