Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

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Москва, 3 июня 2020, 15:34 — REGNUM Новая дата заседания ОПЕК+ будет назначена тогда, когда решится проблема соблюдения квот по добыче нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

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