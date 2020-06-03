Энергетика

REGNUMREGNUMНазваны условия для проведения заседания ОПЕК+

Москва, 3 июня 2020, 15:34 — REGNUM Новая дата заседания ОПЕК+ будет назначена тогда, когда решится проблема соблюдения квот по добыче нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.
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с чего всё началось

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц

Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
ТАССвчера в 07:24

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Россия, Саудовская Аравия и США обо всем договорились до встречи ОПЕК+

ПРАЙМ02:25

Названы условия для проведения заседания ОПЕК+

REGNUMвчера в 08:34

Москва и Эр-Рияд согласовали продление майской квоты сокращения добычи на месяц

Газета.Ruвчера в 08:11

Стало известно о договоренности Москвы и Эр-Рияда продлить квоту сокращения добычи нефти

Взгляд.рувчера в 07:56

РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи

News.ruвчера в 07:51

Источник сообщил о продлении договора России и Саудовской Аравии по нефти

Известиявчера в 07:44

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц

ТАССвчера в 07:24
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Здоровье

Дерматолог рассказал о болезнях, спровоцированных масочным режимом

Введение масочного режима в некоторых регионах России стало причиной появления у людей болезней, которые уже давно не встречались.
Актуальные Новости 11:53
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Футбол

Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Sport Mediaset сообщает о том, что полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца этого сезона.
LiveSport.ru 14:18
Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
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Происшествия

Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы

Infox.ru 06:04
Культура

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
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Футбол

Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

ProstoProSport 04:59
Общество

«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области

Родной город 02:17
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Здоровье

В ВОЗ с нетерпением ожидают испытаний российского препарата «Авифавир»

Результатов испытаний разработанного в России препарата для лечения COVID-19 «Авифавир», с нетерпением ждет Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан 3 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 13:06
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
306
Общество

Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не было переполненности парков и скверов после разрешения прогулок.
Вечерняя Москва 11:35
Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
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Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
2
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
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Футбол

ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов

ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов из-за спора со словенской «Олимпией».
Татар-информ 07:27
Общество

На Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
2,2K
Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
691
Общество

В Швеции ищут сотрудника для включения света за 2300 долларов в месяц

Как сообщает sverigesradio.se, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.
Ivbg.ru 13:15
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Игры

Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии

Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
1
Происшествия

В московском метро неизвестный убежал в тоннель

Газета.Ru 14:38
4
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в беспорядки, возникшие после смерти Джорджа Флойда, чтобы обострить насилие, передает Reuters.
Газета.Ru 13:57
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Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
29
Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
65
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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