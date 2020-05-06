Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Общество В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 970

Армия и оружие Военным запретили распространять информацию о службе Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России. 96

Происшествия СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова. 7

Космос Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации. 13

Общество Министр культуры заразилась коронавирусом У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева. 1,2K

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Общество В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. 375

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 783

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 305

Общество В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. 45

Политика Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить. 8

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 57

Общество В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе. 364

Футбол СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 19