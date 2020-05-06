Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Решение о смягчении режима самоизоляции будут принимать главы регионов.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
Анна Попова
Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 09:26

Подробнее о событии

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Известия14:20

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

Интерфакс09:26

Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры в три этапа

Аргументы и Факты09:48

Главный санитарный врач России озвучила, как предполагается выходить из режима самоизоляции

Собака.ru09:43

Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

ТАСС09:42

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

РИА Новости11:42

Роспотребнадзор о первом этапе снятия ограничений по коронавирусу: разрешат занятия спортом на улице и прогулки с детьми

Аргументы недели09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия

В Калининграде школьницы угнали у мужчины автомобиль после свидания

РИА Новости 12:03
4
Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
970
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
96
Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
7
Шоу-бизнес

Бабкина заявила, что пневмония поразила 80% её лёгких

Бабкина пояснила, что компьютерную томографию лёгких ей делали несколько раз, так как изначально врачи не могли поверить увиденному.
Life.ru вчера в 14:30
191
Космос

Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета

Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 10:11
13
Общество

Министр культуры заразилась коронавирусом

У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Усачева.
РИА Новости 07:37
1,2K
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
125
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Коммерсантъ 11:01
3
Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
5
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
239
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
375
Политика

В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений

Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
6
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
66
Кино

Создатели комедии «Билл и Тед» предложили фанатам стать частью фильма

Фанаты приключений рокеров-раздолбаев могут увидеть себя на экране в комедии «Билл и Тед».
КиноПоиск 05:02
Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Интерфакс 04 мая в 17:31
33
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
783
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
305
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Общество

В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
45
Политика

Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить.
Свободная Пресса 09:32
8
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
57
Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
364
Футбол

СМИ узнали о решении досрочно завершить чемпионат России по футболу

Футбольный сезон в России будет завершен досрочно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», не раскрывая источника информации.
РБК 13:40
Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
19
Футбол

«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca

Испанское спортивное издание Marca запустило голосование за определение лучшего футбольного стадиона в мире.
Матч ТВ 04:47
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
377
Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
2
Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное