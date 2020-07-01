Экономика
Lenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
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с чего всё началось
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.ПРАЙМвчера в 19:05
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Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Примечательно, что Президент отдал свой голос именно сегодня — в основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
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Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ 11:51
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Коммерсантъ вчера в 18:31
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн 02:32
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Футбол
Чалов заменен в матче со «Спартаком» из-за травмы
Metaratings вчера в 15:01
Политика
Помпео заявил о необходимости чаще «разговаривать с русскими»
Помпео добавил, что Москва продолжает представлять для США риск, хотя сейчас РФ находится вне состава «Большой восьмерки».
REGNUM 11:55
Общество
В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции
Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
RT на русском 11:41
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
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Депутат Рады заявил о предательстве Украины партией Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что члены партии "Слуга народа" "предали страну" и "прощения им не будет".
Газета.Ru 08:52
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Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
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Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12