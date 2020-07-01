Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.
ПРАЙМвчера в 19:05

Подробнее о событии

Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса

Комсомольская правда00:57

Эксперт предсказал время укрепления рубля

Известиявчера в 22:55

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

News.ruвчера в 20:46

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

ФАНвчера в 21:04

Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля

Газета.Ruвчера в 20:55

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Lenta.ruвчера в 22:02

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

ПРАЙМвчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
13
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
338
Футбол

«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
15
Политика

На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
3,6K
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
209
Происшествия

Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
ТАСС 10:26
4
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата страны между ЦСКА и "Спартаком", а также игру голкипера "красно-белых" Александра Максименко.
Российская газета 10:34
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
721
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
361
Кино

Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года

Telesputnik.ru вчера в 04:28
3
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
829
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия вчера в 14:22
156
Общество

Центр антикоррупционной политики «Яблока» просит генпрокурора проверить данные о доходах соавтора поправок

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» обратился к генпрокурору России с просьбой проверить данные о доходах соавтора поправок к Конституции.
Эхо Москвы 10:35
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
30
Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
839
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
662
Шоу-бизнес

44-летняя певица Sia стала бабушкой

Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.
Super.ru 07:08
Происшествия

В Саратове депутат обвиняется в сбыте контрафактного алкоголя

В Саратове две женщины и четверо мужчин (один из которых районный депутат муниципального собрания) обвиняются в сбыте немаркированного алкоголя.
Четвертая Власть 07:39
1
Авто

АвтоВАЗ поднял в России цены на свои автомобили

Evo-rus.com 08:18
21
Футбол

«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу

Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Футбол

Мельгарехо покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта

РИА Новости 10:18
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
27
Общество

Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски

Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
1
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
155
Технологии

Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
9
Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
15
Происшествия

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
20
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
5
Общество

В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров

В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное