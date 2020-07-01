Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса

Комсомольская правда00:57

Эксперт предсказал время укрепления рубля

Известиявчера в 22:55

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

News.ruвчера в 20:46

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

ФАНвчера в 21:04

Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля

Газета.Ruвчера в 20:55

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Lenta.ruвчера в 22:02

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

ПРАЙМвчера в 19:05
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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

РИА Новости 06:35
1
Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor вчера в 08:45
2
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Авто

Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

На российском рынке доступно сразу три комплектации: базовая за 2,7 миллиона рублей, Prestige и Premium обойдутся покупателям в 3,1 и 3,5 миллиона рублей.
Дни24 06:04
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
1
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

BFM.ru 04:36
2K
Армия и оружие

Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

В Москве на красной площади задержали 8 человек, которые собственными телами выложили цифру «2036»

Эхо Москвы 06:31
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Общество

Стычки шахтеров и полиции произошли возле офиса президента Украины

Известия 05:33
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля

Общее число жертв в столице превысило 3,8 тыс. Вирусологи на фоне новой вспышки коронавируса в Казахстане предложили для России тактику "трех Т", чтобы помешать распространению инфекции: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.
РБК 03:14
Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
15
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
146
Общество

Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочных продуктов: продукты без заменителей молочного жира маркируются специальной меткой «БЗМЖ» и стоят в магазинах отдельно от продуктов, которые такие заменители содержат.
РБК 03:00
1
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

Live24 вчера в 05:09
183
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
6
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
4
Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
4
Футбол

Бышовец: волевых качеств у Слуцкого маловато

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о работе главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 05:45
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин пришёл на голосование без маски

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что президент пришёл на участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ без маски.
News.ru 06:02
4
Происшествия

Липецкий пенсионер перевел мошенникам 5 миллионов рублей

В Липецкий отдел полиции обратился 66-летний пенсионер. Он попросил наказать мошенников, которые похитили у него деньги.
ГТРК Липецк 03:20
8
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
1,4K
Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Футбол

«Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании

Поединок состоялся в 33-ем туре чемпионата Испании.
CT news 01:54
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Здоровье

За сутки в Алтайском крае скончались 4 пациента с коронавирусом

На 30 июня в Алтайском крае у 3 985 человек подтвержден коронавирус, в числе инфицированных 399 детей.
Kursk.com вчера в 03:51
494
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
545
Общество

В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
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